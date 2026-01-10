Una scossa di terremoto è stata registrata alle 5:53 nel Mar Ionio, nell’area dello Stretto di Messina. La magnitudo stimata è di 5.1, con epicentro in mare, a circa 17 chilometri da Brancaleone, nel Reggino. Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse zone della Calabria e della Sicilia orientale. Nelle prime segnalazioni, la scossa sarebbe stata percepita anche a Malta. Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma le verifiche sono tuttora in corso da parte della Protezione civile e degli enti competenti. Numerose le segnalazioni sulla pagina Facebook subito dopo la scossa. Sono arrivate da Reggio Calabria, dalla Locride, da Villa San Giovanni, Palmi, Bovalino e Bianco, ma anche da Catania, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Siracusa e Patti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp