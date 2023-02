Una bella domenica mattina di sport con la 19^ Mezza Maratona della Concordia.

Un successo di partecipanti, più di 1.000. È stato Salvatore Giordano, classe 30 anni, atleta della Asd Club Atletica Partinico a tagliare per primo il traguardo. Gli atleti si sono sfidati nel suggestivo circuito di circa 21 km, lungo le strade che collegano il lungomare Falcone e Borsellino di San Leone alla via Sacra della Valle dei Templi. “Una grande organizzazione, con in testa l’ASD G.S. Valle dei Templi- dice l’assessore Costantino Ciulla- che ogni anno rende possibile quello che sta diventando sempre più un appuntamento punto di riferimento per gli sportivi e per lo sviluppo turistico e culturale della nostra Agrigento. Grazie anche al Lions Club Agrigento, a tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito alla manifestazione e un particolare ringraziamento agli operatori sanitari e volontari della Croce Rossa, alla polizia locale e alle forze dell’ordine che hanno permesso lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.”

Appuntamento al prossimo anno per una grande celebrazione del ventennale.