Il furto nel negozio di ottica, i carabinieri ritrovano la refurtiva

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno ritrovato la refurtiva portata via dai ladri nell’ottica “La Rosa”, in Corso Vittorio Emanuele a Favara. Decine e decine di paia di occhiali sono state abbandonate in mezzo ad alcune erbacce di via Umberto, a pochi metri dal negozio.

Il furto è avvenuto durante la notte fra venerdì e sabato. I ladri hanno forzato una delle barre di protezione poste a presidio dell’ingresso dell’attività commerciale, e una volta dentro sono riusciti a portare via l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza. Qualcosa però è andato storto ed hanno abbandonato la merce a breve distanza.

Adesso i militari dell’Arma stanno passando in rassegna le immagini dei sistemi di video sorveglianza anche degli esercizi commerciali presenti lungo la strada per risalire agli autori. Non è escluso che possa trattarsi delle stesse persone che nei giorni scorsi hanno messo a segno altri furti nell’abitato favarese.