L’Akragas sbanca Favara e torna capolista: rigore decisivo di Garufo nel secondo tempo

L’Akragas vince il derby in trasferta con la Pro Favara e torna in vetta al campionato, a pari punti con l’Enna fermata sul pari dalla Leonfortese. I biancoazzurri, al “Bruccoleri”, hanno disputato un’ottima partita, lottando su ogni pallone e in ogni zona del campo. Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si decide nella ripresa. Al settimo minuto, Bruno si procura un calcio di rigore che Garufo trasforma spiazzando il portiere Eyre. Poi la squadra akragantina si difende con ordine e non corre mai seri pericoli. Nel finale, il tiro di Mansour è salvato sulla linea di porta da Miano.