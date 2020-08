Una 51enne trovata cadavere nella sua abitazione

Una 51enne licatese è stata rinvenuta senza vita dai Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, intervenuti unitamente al personale del Commissariato di Pubblica sicurezza, dietro la segnalazione di alcuni familiari.

Teatro della tragedia una casa in una palazzina di via Diaz, nell’abitato di Licata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri, i familiari l’hanno cercata, non ricevendo alcuna risposta, sono andati a bussare alla porta dell’abitazione della donna.

I pompieri appena dentro hanno trovato la 51enne oramai senza vita. Gli investigatori della polizia di Stato, hanno effettuato i dovuti accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto.

Sul corpo della poveretta nessun segno di violenza, né tanto meno sono state travate tracce di scasso in porte e finestre. Motivi per cui è stata accertata la morte naturale. Il decesso sarebbe sopraggiunto, verosimilmente, a causa di un improvviso malore.