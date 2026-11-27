Sarà presentato il prossimo 3 dicembre alle 10 nella sala conferenze della Biblioteca Museo regionale Luigi Pirandello il volume “Sua moglie. Antonietta Portolano in Pirandello”, a cura di Annamaria Andreoli e Cristina Angela Iacono. Si tratta del catalogo dell’omonima mostra dedicata alla figura di Antonietta Portolano Pirandello inaugurata nel dicembre del 2025 e frutto di un progetto dell’Istituto Nazionale di Studi Pirandelliani e del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi che ha avuto lo scopo di contribuire a documentare la figura della moglie di Luigi Pirandello.

Nel volume saranno presentati numerosi documenti notarili, che provengono da archivi familiari appositamente selezionati tra quelli di particolare rilevanza e pregio. Una fitta corrispondenza epistolare, in parte inedita, opere pittoriche di Luigi e Fausto Pirandello, foto d’epoca, testimonianze archivistiche consentirà di documentare la figura di Antonietta Portolano Pirandello, ricostruire emettere in risalto le vicende familiari e far conoscere i luoghi che hanno fatto da cornice all’unione di Luigi e Antonietta.

I manoscritti, gli autografi appartengono alla Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello, oggi struttura del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, all’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro contemporaneo di Roma, all’Archivio diocesano dell’Arcidiocesi di Agrigento, all’Archivio storico del Comune di Agrigento, alla Fondazione Fausto Pirandello di Roma e alla Fondazione Sciascia di Racalmuto di Agrigento, inoltre molte collezioni private.

Dopo i saluti del direttore del Parco Roberto Sciarratta e del sindaco di Agrigento Michele Sodano, seguiranno gli interventi del critico letterario e teatrale Beniamino Biondi, della presidente dell’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma Annamaria Andreoli e dell’archivista, bibliotecaria e già responsabile del Fondo Storico della Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello di Agrigento Cristina Iacono.

Previsto il contributo del direttore artistico del Palacongressi, Gaetano Aronica, e dell’attrice Marzia Patanè Tropea, che leggeranno alcuni brani tratti dalla corrispondenza tra Antonietta Portolano, il marito Luigi e i figli Stefano, Fausto e Lietta.

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