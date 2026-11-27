Paura nella notte a Licata per un nuovo incendio di veicoli che ha tenuto col fiato sospeso i residenti della parte alta di via Mazzini. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un furgone Fiorino e una Fiat Panda, appartenenti a due artigiani, arrivando a lambire anche la facciata di due palazzine che si affacciano sulla strada.

Scattato l’allarme, in via Mazzini sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei prospetti interessati dal calore e dal fumo. Soltanto una decina di giorni fa, la stessa strada era stata scenario dell’incendio di ben quattro autovetture.

Proprio per fare luce su questa inquietante sequenza, la polizia ha aperto un’inchiesta: gli agenti hanno già avviato gli accertamenti verificando la presenza di telecamere di sicurezza lungo il percorso, senza tralasciare alcuna ipotesi investigativa.

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