Domenica 29 novembre, a partire dalle ore 11:00, il Teatro Andromeda aprirà le porte alla prima edizione del Premio “Controvento”, l’iniziativa nata per celebrare la memoria e la visione di Lorenzo Reina a un anno dalla sua scomparsa. Sarà una mattinata dedicata a chi genera cultura, arte e impresa lontano dai grandi centri urbani, raccogliendo il testimone del pastore-scultore che a mille metri d’altitudine ha creato uno dei luoghi più iconici della Sicilia: il teatro Andromeda. Il momento centrale della cerimonia sarà la proclamazione del primo vincitore, il cui nome resta tuttora riservato e verrà svelato direttamente sul palco del teatro.

Nel corso dell’evento verrà consegnato un riconoscimento speciale agli architetti Aldo Li Bianchi e Laura Galvano, freschi del prestigioso traguardo ottenuto a New York agli Architectural Record Awards 2026 per il restauro e la valorizzazione dell’antica dimora di Ugo Triolo a Corleone, l’avvocato ucciso dalla mafia nel 1978. A fare da cornice alla premiazione sarà l’inaugurazione ufficiale di “Omphalos”, mostra collettiva ispirata a una delle opere di Reina e pensata come un dialogo nel segno della sua eredità artistica.

L’esposizione – che resterà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 27 dicembre 2026 – riunisce i lavori di ventiquattro artisti: Giuseppe Agnello, Sergio Amato, Costantino Chillura, Francesco Chillura, Ester Cremona, Grazia D’Arpa, Toti Garraffa, Nino Giafaglione, Carlo Lauricella, Alfonso Leto, Teresa Liseo Fodaro, Raffaele Parisi, Bruno Pistorio, Giuseppe Andrea Rabante, Valerio Rabante, Christian Reina, Libero Reina, Carmen Piritore, Lorenzo Reina, Peppe Rizzo, Salvatore Rizzuti, Salvatore Russo, Lidia Saieva e Giuseppe Traina.

“Tornare al Teatro Andromeda per questa prima edizione significa dare continuità allo sguardo di Lorenzo, trasformando il suo esempio in un sostegno concreto per chi innova nelle aree interne”, sottolineano i promotori dell’associazione “Via delle rondini”, che curano l’evento insieme alla famiglia Reina, in collaborazione con Smap e con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Al termine della premiazione è prevista una degustazione di prodotti tipici locali a cura del cuoco Ignazio Puleo. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

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