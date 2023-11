Un bus sponsorizzato dal comune di Agrigento per un viaggio da Nord a Sud, completamente gratuito, che permetterà ai fuorisede agrigentini di rientrare a casa per le feste. L’idea è dell’assessore comunale, Carmelo Cantone, e sarà resa possibile grazie alla collaborazione della Sais Trasporti. Tornare a casa per il Natale è desiderio di tutti, ma per qualcuno è molto difficile a causa dei costi esosi dei biglietti di treni e aerei che per le feste aumentano ancora di più. Così in particolare studenti, giovani lavoratori, disoccupati, ma non solo, grazie all’iniziativa “Natale con i tuoi” non dovranno rinunciare al viaggio spesso più atteso dell’anno. I dettagli saranno presentati mercoledì, 29 novembre prossimo, alle 11.30, nel foyer del Teatro Pirandello, nel corso della quale interverranno il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore comunale allo Sviluppo Economico e Promozione del Territorio, Carmelo Cantone e l’amministratore delegato di SAIS Trasporti, Samuela Scelfo.