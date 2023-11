Sabato 2 dicembre alle 21 e domenica alle 18, la compagnia teatrale” Nino Martoglio” propone al “Teatro della Posta Vecchia” lo spettacolo “ VULANNU VULANNU – patri , figliu e d’unni pigliu” con Aristotele Cuffaro, scritto e diretto da Giovanni Volpe.”E’ uno spettacolo ad episodi– dice Volte- con dentro anche un sentito omaggio a Totò e a Franco Franchi. Un solo attore indossa diverse maschere in un susseguirsi di contesti che toccano varie tipologie di personaggi “mostri” e di problematiche legate a questo tempo. Una forma di satira e, perché no, di denuncia”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0922-26737 e 368-3175996.