I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, con il quale è stata disposta la sospensione, per un periodo di 5 giorni, di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande insistente. La sospensione dell’attività commerciale comminata a carico del titolare si innesta nella prosecuzione dei servizi di prevenzione svolti sul territorio ed in quelli di controllo amministrativo che, recentemente, hanno consentito di adottare analoghi provvedimenti a carico di altri locali d’intrattenimento nella Città delle Terme.

Il locale sarebbe stato abitualmente frequentato da soggetti pregiudicati nel corso di più settimane e la Questura ha ritenuto che la presenza di tali persone potesse costituire allarme per la collettività e fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini. Per di più, presso il medesimo locale, si è verificata una violenta aggressione nei confronti di un cliente, a seguito della quale la vittima ha riportato lesioni personali. A tal riguardo, l’indicata sospensione della licenza per l’attività del pubblico esercizio ha finalità di prevenzione per la sicurezza pubblica.