“Sarà possibile raggiungere comodamente la Valle, acquistando in pochi semplici passaggi ed in un’unica soluzione il biglietto per il viaggio a bordo treno e quello per il servizio bus scegliendo come destinazione o origine del viaggio la località ‘Agrigento Valle dei Templi'”. Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia a Milano ha parlato dell’offerta che riguarda il servizio di trasporto regionale ed ha annunciato come nei prossimi mesi sarà attivo il nuovo collegamento intermodale per raggiungere la Valle dei Templi grazie ad un servizio combinato treno+bus frutto della collaborazione tra Trenitalia e Tua Agrigento. Un plauso all’istituzione del biglietto unico per raggiungere la destinazione Agrigento-Valle dei Templi arriva dalla Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi: “Di questa iniziativa, introdotta da Trenitalia, in collaborazione con la Trasporti Urbani Agrigento – dichiara l’amministratore Fabrizio La Gaipa -, si era parlato, fra le altre, già a fine estate al TTG. In quell’occasione i responsabili di Trenitalia avevamo manifestato grande attenzione e disponibilità verso il nostro territorio. Già alla Fiera del Turismo di Rimini avevamo avuto modo di appoggiare l’iniziativa, che va ora ad aggiungersi alle diverse offerte di promozione dell’area distrettuale e della Costa del Mito e si inserisce nelle campagne per la destagionalizzazione del Turismo della Regione Sicilia”. Il nuovo collegamento intermodale treno-bus con un unico biglietto permetterà di raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento. “È la prima di altre soluzioni discusse con Trenitalia e che hanno lo scopo di migliorare i tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie e i servizi per chi arriva in Sicilia e desidera raggiungere i luoghi di maggior interesse turistico” conclude Fabrizio La Gaipa.