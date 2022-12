Linea Verde, grande attesa per la promozione della Costa del Mito con le immagini e le storie più belle

Grande attesa per la promozione della Costa del Mito con le immagini e le storie più belle in onda domani 4 dicembre dalle 12.20 su Rai 1 con Linea Verde. La DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi ha collaborato con la sua Film Commission alla realizzazione del programma, coinvolta direttamente dall’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana. Paesaggi mozzafiato e storie di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti saranno raccontati da Peppone Calabrese e Beppe Convertini, in una puntata di Linea Verde che ha visto l’attiva partecipazione di produttori e amministratori locali, tra cui la sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca. “Una straordinaria opportunità per far conoscere bellezza e prodotti d’eccellenza attraverso uno degli storici programmi di Rai 1, che da sempre si occupa di esaltare natura e territorio. Siamo stati felici – dichiara Sabrina Lattuca – di poter fare da guida alla produzione e all’intera troupe e sono certa che ci saranno altre occasioni. Ringrazio di questo la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e in particolare l’amministratore, Fabrizio La Gaipa. L’azione di promozione della Costa del Mito, condotta dall’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana, proseguirà anche nel 2023 con altre iniziative”. Il programma di Linea Verde sarà disponibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.