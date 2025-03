A volte la vita si svela nelle sue pieghe più intime quando meno ce lo aspettiamo. Il 4 aprile 2025, al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento, si terrà una presentazione speciale che ci ricorderà quanto siano potenti le parole, anche quelle non sempre viste dai più. In un momento carico di emozione, il libro Mariuccia, a cura di Salvatore Indelicato, ci offre uno scorcio delicato, ma vibrante, sulla vita di una donna che ha scritto fin da giovane, un’anima che ha saputo tradurre in versi ogni singolo respiro della sua esistenza.

La storia dietro Mariuccia è tutt’altro che ordinaria. È una storia di amore, di rivelazioni tardive, ma soprattutto di un legame indissolubile tra una vita e la sua opera. Gerlando Amato, marito della protagonista, racconta il momento che ha cambiato per sempre il corso della sua memoria. «Quando Mariuccia era sul letto di morte, trovai dei rotoli di carta igienica, che stava per buttare via», racconta con voce spezzata. Solo allora, tra le pieghe di quei rotoli, si rese conto che sua moglie, prima di andarsene, aveva scritto dei versi, dei pensieri che non aveva mai condiviso. Quei versi ora sono diventati parte di Mariuccia, un libro che racchiude la sua anima e la sua passione per la scrittura.

«Mariuccia ha sempre scritto», continua Gerlando. «Sin da quando aveva 12 anni. Non si è mai fermata. Oggi, ho deciso di raccogliere tutto quello che ha scritto, anche i versi che trovavo in un vecchio quaderno, nascosti in un cassetto». Una confessione che rivela la profondità di un legame che trascende la morte e diventa eredita, un tesoro che ora è stato condiviso con il mondo intero.

Mariuccia, insegnante e attrice del teatro pirandelliano, non si limitava a recitare. La sua vera arte risiedeva anche nella poesia. Le sue parole si intrecciavano con la recitazione, creando un filo sottile che univa il cuore e l’anima di chi la guardava. Il libro non è solo una raccolta di versi, ma un vero e proprio viaggio attraverso i sentimenti di una donna che ha saputo vivere con passione ogni singolo istante.

La presentazione di Mariuccia sarà arricchita dalla presenza di importanti personalità del mondo della cultura, come Pippo Adamo, presidente del Circolo Culturale Empedocleo, Giugì Amato, promotore della pubblicazione, e Beniamino Biondi, critico e scrittore. La serata vedrà anche l’intervento di artisti che renderanno omaggio alla sua memoria, come Lia Cipolla, Lina Gueli e Marisa Bonfiglio, con una performance che toccherà le corde più intime del pubblico. Sarà un’occasione imperdibile per celebrare non solo la figura di Mariuccia, ma anche quella di Agrigento, che da Via Neve, il cuore pulsante delle attività artistiche, si fa portatrice di cultura e bellezza.

In Mariuccia, l’arte si trasforma in testimonianza, in un atto d’amore che risuona nel tempo, una memoria che non svanisce, ma che si fa voce, parola, poesia. La passione di Mariuccia per la vita e per la scrittura continua a vivere attraverso le sue parole, che ora non sono più solo per pochi, ma per tutti noi.

