Un palazzetto strapieno, cori da stadio e una passione contagiosa: la Fortitudo School Cup – Trofeo TD Car, giunta alla sua nona edizione, è stata ancora una volta un successo travolgente. A conquistare il trofeo è stato nuovamente il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, che si conferma campione e porta a casa il titolo con merito.

La classifica finale ha premiato il Leonardo, che si è imposto su tutti, davanti all’ITC Leonardo Sciascia, secondo classificato, e all’Istituto Superiore F. Crispi di Ribera, che chiude con un ottimo terzo posto. Ma è andato proprio a Ribera il premio per la tifoseria più calorosa e coinvolgente, capace di trasformare ogni punto in una festa. Ma se c’è una cosa che ha davvero vinto, è stato lo sport.

Un format collaudato, una festa vera: il PalaMoncada, gremito in ogni ordine di posto, è diventato per un giorno l’epicentro dell’energia studentesca della provincia. A sfidarsi sul parquet, con grinta e fair play, gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, del Liceo Politi, dell’ITC Leonardo Sciascia, dell’IISS Archimede di Cammarata e dell’Istituto F. Crispi di Ribera.

La manifestazione, ospitata e fortemente voluta dalla Fortitudo Agrigento e dal gruppo Moncada, ha regalato emozioni a non finire, dentro e fuori dal campo. Striscioni, tifo organizzato, insegnanti e studenti coinvolti in una giornata che va oltre il risultato sportivo.

«Vedere il PalaMoncada così pieno è un sogno – ha detto Gabriele Moncada, presidente della Fortitudo – e speriamo di rivivere queste emozioni anche durante le partite di campionato».

Applausi per tutti: per gli atleti, per le scuole partecipanti, per i professori che li hanno accompagnati e sostenuti. La Fortitudo School Cup è più di un torneo: è un momento di comunità, passione e condivisione.

L’appuntamento? Alla decima edizione. Con un solo obiettivo: fare ancora meglio.

