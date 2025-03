Nell’anno di Agrigento Capitale della cultura non poteva mancare un evento dedicato alla pizza siciliana. Lunedì 31 marzo 2025, la città dei Templi ha vissuto una giornata all’insegna della gastronomia e della cultura, grazie alla prima edizione del Pizza Fest, un evento che ha messo in risalto l’arte della pizza e la tradizione culinaria siciliana. L’incontro si è svolto presso il Ristorante Pizzeria Villa Kephos, situato nella magnifica Valle dei Templi, e ha visto la partecipazione di pizzaioli locali e appassionati del settore, uniti nell’obiettivo di promuovere e valorizzare la pizza siciliana.

Dalle 10:00 alle 15:00, il Pizza Fest ha creato un ambiente di confronto e scambio di idee tra professionisti, con la possibilità di gustare le diverse varianti della pizza siciliana, preparata con ingredienti freschi e locali. Ogni pizzaiolo ha avuto l’opportunità di presentare le proprie specialità, mettendo in evidenza l’eccellenza dei prodotti tipici dell’isola. L’evento è stato anche una vetrina per raccontare le novità del settore e promuovere la creazione di una rete di professionisti che, attraverso il confronto, intendono elevare ancora di più la qualità della pizza siciliana.

Un’importante componente del Pizza Fest è stata la dedica a Stefano Catalano, figura molto amata e rispettata nel panorama gastronomico locale, il cui ricordo ha reso l’evento ancora più emozionante. La manifestazione ha avuto il patrocinio di Agrigento 2025, Capitale Italiana della Cultura, rafforzando il legame tra la gastronomia e la cultura della città, che si sta preparando ad accogliere il mondo con eventi che celebrano le sue tradizioni.

Tra gli sponsor locali, spiccano realtà come PitanBeer, SicilCarta e APW (Acrobatic Pizza World), presieduta da Piero Asaro, che hanno dato un contributo fondamentale all’organizzazione dell’evento, creando una sinergia che ha reso il Pizza Fest un successo.

L’evento ha attirato l’attenzione anche della stampa locale e nazionale, permettendo ai giornalisti di raccontare le storie dietro la pizza siciliana e le sue radici nel territorio agrigentino. Il Pizza Fest si è quindi confermato come un’importante iniziativa per promuovere la cultura gastronomica siciliana e per coinvolgere la comunità locale in un progetto che unisce passione e tradizione.

Questa prima edizione del Pizza Fest si è conclusa con un grande successo, lasciando il segno come un evento che, sicuramente, continuerà a crescere negli anni a venire, consolidando il legame tra gastronomia, cultura e identità siciliana.

