Mostra “Agrigento tra Mito e Realtà” al Liceo Raffaello Politi: Un Viaggio Artistico nel Cuore della Storia

Agrigento, 27 maggio 2025 – Stamattina, l’Aula Magna del Liceo Raffaello Politi ha ospitato una mostra unica nel suo genere, trasformandosi in uno spazio espositivo per raccontare Agrigento tra mito e realtà. Gli allievi dell’indirizzo artistico sono stati i protagonisti di questa iniziativa, presentando i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico. Un appuntamento importante non solo per celebrare la creatività e l’impegno degli studenti, ma anche per valorizzare il ruolo dell’arte come strumento di narrazione e riscoperta del territorio.

Il Telamone Gigante: La creazione collettiva che ha rapito l’attenzione di tutti è stato un imponente telamone gigante, ispirato alle figure mitologiche dell’antica Akragas. Quest’opera, simbolo di forza e memoria storica, racconta la storia di Agrigento unendo elementi artistici e culturali, in un profondo dialogo con le radici storiche della città. Il telamone è diventato il cuore pulsante dell’esposizione, dando vita alla mitologia e alla realtà attraverso una maestosa espressione artistica.

La mostra è stata arricchita dalla partecipazione speciale di Antonella Noto, autrice agrigentina che ha recentemente pubblicato un suggestivo libro pop-up dedicato alla Valle dei Templi. La sua presenza e le sue parole hanno offerto agli studenti un’ulteriore opportunità di riflessione sul valore del patrimonio artistico e paesaggistico locale, stimolando una maggiore consapevolezza del legame tra la città e le sue tradizioni.

In collegamento tramite Meet, sono intervenuti anche il Sindaco di Agrigento, il vice-sindaco Costantino Ciulla, e il fumettista agrigentino Sergio Criminisi, che hanno portato il loro saluto e il loro apprezzamento per l’iniziativa.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per l’intera comunità scolastica, un’occasione di condivisione e crescita culturale. La manifestazione ha dato lustro all’indirizzo artistico del Liceo Politi, confermando la scuola come fucina di talento, innovazione e sensibilità estetica. Questo evento dimostra come la scuola possa essere un motore culturale capace di generare bellezza e consapevolezza, rispettando le tradizioni e proiettandosi con fiducia verso il futuro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp