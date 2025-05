Una perdita d’acqua che va avanti da tempo. Uno spreco. E i residenti, oltre ai disagi, sono anche arrabbiati e preoccupati per le condizioni dell’asfalto. La copiosa fuoriuscita d’acqua che si perde in strada è in via Dei Fiumi non molto lontano dal Villaggio Mosè, quasi sicuramente a causa di una rottura. “Un fiume che scorre” nonostante i tanti solleciti agli organi preposti. “Non è possibile che ancora la situazione non sia stata risolta. Inoltre la paura è che la strada immagazzinando tutta questa acqua ceda all’improvviso”, dicono i residenti. Uno dei quali più volte si è ritrovato l’abitazione allagata. E’ davvero inaccettabile che si perdano così tanti metri cubi di acqua e assistere a uno spreco del genere.

