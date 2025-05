Grinta e motori: a Chioggia brillano i piloti licatesi del team Massaro Racing

CHIÒGGIA – Determinazione, velocità e orgoglio siciliano. Anche nella seconda tappa del Campionato Nazionale di Moto d’Acqua, disputata a Chioggia, i piloti licatesi del team Massaro Racing hanno lasciato il segno con una prestazione solida e carica di energia.

Dopo l’ottimo esordio stagionale, il gruppo guidato dal team manager Massaro ha confermato il proprio valore anche nelle acque venete, conquistando risultati importanti e facendo sventolare ancora una volta la bandiera della Sicilia sportiva. A sostenerli, come sempre, anche EgoGreen, realtà imprenditoriale che crede nel talento e nella forza delle iniziative locali.

«Tenacia, passione e spirito di squadra: sono questi i valori che ci uniscono a questi ragazzi – affermano da EgoGreen – ed è un onore poterli accompagnare in questo percorso fatto di sacrifici e traguardi».

Sostenere chi porta in alto il nome di Licata nel panorama sportivo nazionale non è solo una scelta di marketing, ma un impegno costante per valorizzare le eccellenze del territorio. E quando a parlare sono i risultati, la soddisfazione è doppia.

