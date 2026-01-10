Dal 1926 la Sicilia in movimento

Davanti al grande cartellone all’aeroporto di Palermo, che celebra i 100 anni di attività di SAIS Trasporti, c’è molto più di una campagna pubblicitaria: c’è il racconto di un’azienda che dal 1926 accompagna la Sicilia nei suoi spostamenti, collegando territori, persone e opportunità.

A condividere questo momento simbolico è Magdiela Zavalaga, che sottolinea il valore di un traguardo costruito giorno dopo giorno con impegno, dedizione e visione. Lo scatto, ambientato in uno dei luoghi più rappresentativi del movimento e dei flussi – l’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino – diventa così metafora perfetta di una storia imprenditoriale che continua a guardare avanti.

SAIS ha attraversato epoche, cambiamenti tecnologici e trasformazioni sociali, rinnovandosi senza perdere la propria identità. Oggi il marchio è sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore della mobilità, con collegamenti che uniscono Palermo ad Agrigento, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Menfi e molte altre destinazioni, contribuendo allo sviluppo economico e turistico dell’Isola.

Nel racconto emerge anche il ruolo centrale della comunicazione, intesa non solo come visibilità ma come strumento capace di trasmettere valori e costruire connessioni autentiche. «La comunicazione è un ponte», un modo per dare forma e senso a un percorso che dura da un secolo e che continua a crescere grazie alle persone che ne fanno parte.

Cent’anni dopo la sua nascita, SAIS non celebra soltanto un anniversario: celebra una storia di mobilità che continua, con lo stesso spirito di sempre e lo sguardo rivolto al futuro.

