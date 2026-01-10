Un caso di tubercolosi è stato accertato a Montallegro. A darne notizia è stato il sindaco Giovanni Cirillo attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha riportato le informazioni ricevute dall’Asp di Agrigento.

“Sono stato contattato dall’Asp di Agrigento riferendomi che il caso di tubercolosi e’ uno e la persona interessata attualmente si trova ricoverata in ospedale. L’Asp si sta attivando per effettuare i controlli ai familiari e alle persone vicine gia’ contattate e invitate a restare a casa. La situazione e’ pertanto sotto controllo. Vi aggiornero’ su eventuali altre comunicazioni”, ha scritto il primo cittadino.

L’Azienda sanitaria provinciale ha già avviato le procedure previste in questi casi.

