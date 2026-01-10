Acqua come risorsa strategica, AICA al Forum regionale: la visione della presidente Danila Nobile

Un confronto serrato, concreto, lontano dagli slogan. AICA ha preso parte al Forum regionale “Acqua: soluzione e non problema” portando il proprio contributo attraverso l’intervento della presidente del Consiglio di amministrazione Danila Nobile. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, gestori del servizio idrico e amministratori per ribadire un concetto chiave: l’acqua è una risorsa strategica e va governata con visione, competenza e responsabilità condivisa.

Nel suo intervento, al Palazzo Steri di Palermo, Nobile ha sottolineato l’importanza della governance e del rinnovamento dei modelli gestionali, elementi centrali del percorso avviato da AICA. «Solo attraverso pianificazione, investimenti mirati e trasparenza possiamo garantire un servizio efficiente e sostenibile ai territori», ha evidenziato, richiamando la necessità di superare logiche emergenziali per costruire un sistema solido nel tempo.

Danila Nobile: “Innovazione e digitalizzazione per ridurre sprechi e inefficienze”

Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione del servizio idrico integrato. Automazione, telecontrollo e nuovi contatori smart rappresentano strumenti fondamentali per monitorare i consumi reali, ridurre le perdite e migliorare l’equità del sistema. «Sapere quanta acqua entra in rete e quanta viene effettivamente bollettata – ha spiegato – è essenziale per individuare criticità e intervenire in modo mirato».

La presidente di AICA ha inoltre illustrato il lavoro progettuale portato avanti in ambito regionale, con decine di milioni di euro di interventi presentati e finanziati tra reti idriche, depurazione e infrastrutture, anche attraverso programmi europei. Un percorso che richiede tempo, ma che – ha ribadito – «sta andando nella direzione giusta».

Danila Nobile: “Solo con pianificazione e responsabilità condivisa garantiamo un servizio idrico efficiente”

Tra i punti centrali emersi dal Forum, anche la proposta di istituire un tavolo tecnico regionale permanente tra i gestori del servizio idrico. Un luogo di confronto stabile per condividere buone pratiche, affrontare le criticità comuni e rafforzare la capacità di risposta del sistema nel suo complesso.

«Il nostro impegno continua – ha concluso Nobile – più pianificazione, più investimenti, più responsabilità. Serve tempo, ma siamo sulla strada giusta». Una dichiarazione che sintetizza la linea di AICA: meno annunci, più lavoro strutturato per garantire ai cittadini un servizio idrico di qualità.

