“Un secolo d’arte”: uno spettacolo per festeggiare i 100 anni di Nino Bellomo

Grande festa per Nino Bellomo che festeggia 100 anni di vita. “Un secolo d’arte” è in programma domenica 31 luglio prossimo alle 21,30 in piazzale Caos, davanti alla casa natale di Luigi Pirandello. Prevista la partecipazione straordinaria di Michele Placido. La conduzione sarà affidata a Salvo La Rosa. Nino Bellomo è il decano degli attori di agrigentini, ha calcato palcoscenici importanti. La sua carriera inizió nel 1941. Per assistere alla serata contattare il Botteghino Teatro Pirandello 0922 590 220 – (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13, 30; Martedì e Giovedì dalle 15, 30 alle 18, 30) o via mail su [email protected] Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posto.