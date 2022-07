Cos’è la Brand Awareness e come aumentarla nel mondo offline

Quando pensi ad una bevanda analcolica da accompagnare al tuo pasto a casa o in un fast food pensi ad una cola o alla Coca Cola? Allo stesso modo quando pensi ad una pena comune a quale marchio ti riferisci più spesso? Probabilmente alla famosa Bic. Questi termini sono noti come eponimi proprietari e rappresentano l’apice della consapevolezza di marchi diventati così famosi che hanno sostituito i termini generici per prodotti simili nella nostra lingua.

Per un marchio o un prodotto diventare un eponimo proprietario è praticamente l’apice della consapevolezza del marchio. Anche se potresti non raggiungere questo obiettivo con la tua piccola impresa, ciò non significa che non puoi fare molto di più per aumentare la consapevolezza del tuo marchio o brand awareness. Quindi, in questo post, ti condivideremo alcune accortezze per raggiungere questo obiettivo, come già abbiamo parlato nel passato con questo nostro articolo sul marketing offline.

Capiamo meglio cos’è la Brand Awareness

Come visto appena sopra, la consapevolezza del marchio è la misura in cui questo è riconosciuto dai potenziali clienti e correttamente associato al suo particolare prodotto o servizio. Nel caso di una piccola impresa, il loro livello di consapevolezza del marchio potrebbe non raggiungere lo status di eponimo ma le forme più semplici vengono conteggiate come successo. Alcuni esempi di questo sono quando i consumatori sono a conoscenza di ciò per cui è nota la tua attività e scelgono il tuo marchio in modo specifico rispetto ad altri (anche se ci sono opzioni più economiche).

Per certi versi simile ma comunque con una diversa sfumatura, il concetto di riconoscibilità del marchio è la misura in cui un consumatore può identificare correttamente un particolare brand in base a indicatori visivi come logo e colori. Ad esempio, se vedi una lettera M dalle forme tondeggianti e colore giallo probabilmente inizierai a pensare ad una famosa catena di fast food.

La consapevolezza del marchio porta il riconoscimento del marchio a compiere un ulteriore passo avanti. Infatti implica il richiamo non solo del nome dell’attività ma anche del sentimento generale dell’attività, delle informazioni sui suoi prodotti e servizi e altri dettagli esperienziali. Quando un’azienda ha un livello di consapevolezza del marchio riesce a suscitare sentimenti ed emozioni nel consumatore.

Indipendentemente da quanto pubblichi sui social media, è probabile che la tua attività non vada molto lontano se non ha un marchio che si distingue. Possibilmente racchiudendo il nome, il logo, le offerte e i contenuti della tua azienda in un modo coerente per il tuo pubblico e i tuoi clienti. È l’aspetto delle aziende di cui i consumatori si fidano e che pone le aziende davanti ai loro concorrenti.

Come aumentare la tua Brand Awareness in tre mosse

Eppure non basta solo avere un marchio ma è importante costruire e rafforzare la propria immagine e associazione nella mente del tuo pubblico di destinazione. Più si ha familiarità con qualcosa, più ci si fida e sarà facile promuovere la tua attività su più canali, introdurre con successo nuovi prodotti o servizi, costruire una solida reputazione aziendale, trovare e fidelizzare i clienti.

Come puoi vedere, la consapevolezza del marchio è importante perché aiuta a spianare la strada al raggiungimento di una varietà di obiettivi e obiettivi di marketing per le piccole imprese come stare al passo con la concorrenza, creare un pubblico e generare più lead. Quindi, come si costruisce un livello di consapevolezza del marchio che faciliti questo tipo di successo?

Una grande strategia di costruzione del marchio è quella di essere coinvolti in collaborazioni a livello locale. Ciò è estremamente importante per le aziende a orientamento locale, ma può essere applicato anche ad altre attività. Alcuni esempi sono collaborazioni con altre aziende locali per organizzare seminari o festival introduttivi, sponsorizzare squadre sportive locali o donazioni a eventi di beneficenza. Mettere in scena il tuo marchio intorno a festival ed eventi farà grandi cose per il tuo marchio.

Gli ombrelli personalizzati sono un accessorio funzionale che funge da fantastico spazio pubblicitario per la tua attività. Sono durevoli e offrono molte opportunità di visibilità a centinaia di persone nel corso della loro vita con un grande impatto. Per le aziende che cercano un mezzo di marketing oflline a costo ragionevole, gli ombrelli sono il prodotto perfetto. Gli ombrelli pubblicitari Schirmmacher in particolare possono essere adattati al tuo marchio in diversi modi, dal colore stesso ai messaggi e ai loghi stampati. Possono essere usati come omaggio per i clienti, come regalo in occasione di fiere e conferenze, per dipendenti e partner commerciali o anche da conservare nei locali della tua attività per l’uso da parte di visitatori e personale nei giorni di pioggia.

Una classica strategia collaudata per costruire il tuo marchio è ottenere un rivestimento per auto. Gli involucri per auto sono design personalizzati che possono coprire l’intera auto in modo da attirare una notevole quantità di attenzione. Questo è un ottimo modo per garantire che ovunque tu vada, il tuo brand sarà mostrato alle persone che incroci.