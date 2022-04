Un protocollo per garantire maggiore sicurezza nelle gioiellerie per clienti ed esercenti

Il prossimo 5 aprile alle 11, nei locali della Prefettura, ad Agrigento, sarà sottoscritto tra il Prefetto, Maria Rita Cocciufa ed il Presidente provinciale Confcommercio e Federpreziosi, Giuseppe Caruana, il protocollo attuativo, per la provincia di Agrigento, del Protocollo d’intesa Video-allarme antirapina per le imprese orafe, gioielliere, argentiere ed orologiaie siglato il 4 dicembre 2020 tra il Ministero dell’Interno e Federpreziosi-Confcommercio Imprese per l’Italia. Il Protocollo è finalizzato al miglioramento delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità e, in particolare, alle rapine in danno delle imprese orafe, gioielliere, argentiere, orologiere; a tal fine le Parti si impegnano a favorire l’interscambio di informazioni su fenomeni legati alla criminalità, a promuovere iniziative e incontri in tema di prevenzione, a favorire l’utilizzo di sistemi aggiornati di videosorveglianza e sicurezza antirapina ed a segnalare casi anomali riguardanti tentativi di raggiri, truffe, furti con destrezza o tentativi di rapina. Con il protocollo vengono, inoltre, stabiliti criteri di collaborazione in tema di video allarme antirapina in conformità con il Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero dell’Interno. All’incontro parteciperanno i Rappresentanti delle Forze di Polizia, il Direttore Provinciale Confcommercio, Giuseppe Giardina, e saranno collegati in videoconferenza il Presidente Nazionale Federpreziosi, Giuseppe Aquilino ed il Direttore Nazionale Federpreziosi, Steven Tranquilli.