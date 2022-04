Giornata mondiale sull’autismo, iniziative in programma nel fine settimana

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si mette in marcia per l’autismo. Due le iniziative che l’ASP, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, promuove per accendere i riflettori sul tema e far convergere il massimo delle attenzioni della collettività sulle diverse dinamiche connesse al disturbo del neurosviluppo. Si tratta di due “passeggiate per l’autismo” in programma nel corso di questo weekend. A partire dalle 9.30 di domani, sabato 2 aprile, in stretta collaborazione con l’associazione “vitAutismo”, un corteo formato da studenti e associazioni di sportivi, volontari, medici ed infermieri si metterà festosamente in cammino lungo i viali della cittadella della salute di Agrigento per raggiungere l’area dell’orto botanico. Al termine della manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è prevista la consegna di targhe di partecipazione ai presenti. Domenica 3, alle 10.00, in sinergia con il CTS di Canicattì, un’altra passeggiata partirà dal porticciolo di San Leone per raggiungere il piazzale Giglia.

Il disturbo dello spettro autistico riguarda un gruppo di disabilità dello sviluppo neurologico con sintomi che si presentano prima dei tre anni e persistono nell’età adulta. La condizione è caratterizzata da difficoltà di interazione sociale e modelli di comportamento eccessivamente ripetitivi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità almeno un bambino su centosessanta presenta un disturbo dello spettro autistico ma la scarsa conoscenza della condizione e le difficoltà nella diagnosi possono renderne difficile l’identificazione. La mancanza di comprensione ha un enorme impatto sugli individui, sulle loro famiglie e sulle comunità. La stigmatizzazione e la discriminazione associate all’autismo restano ostacoli sostanziali per le diagnosi e le terapie e costituiscono un problema da affrontare a livello globale.

Le passeggiate hanno proprio lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare tutte le istituzioni a promuovere l’inclusione delle persone affette da autismo nei vari gli aspetti della vita contro ogni pregiudizio.