Agrigento, in vista di Capitale Italiana della Cultura 2025, dimostra il suo impegno nella promozione della cultura, con un progetto che va oltre i confini tradizionali del sapere. Presentato oggi nel foyer del Teatro Pirandello, “Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell’algoritmo“, è il progetto ideato dal Liceo Scientifico Leonardo, una delle realtà educative più rilevanti della città, e inserito tra le 44 iniziative ufficiali di “Agrigento Capitale della Cultura 2025“.

Il progetto, parte delle attività del programma Fuoco, si propone come un laboratorio di scoperta e riflessione, dove la scienza e la filosofia si intrecciano per costruire un percorso di crescita culturale che coinvolge l’intera comunità. “Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell’algoritmo” mira a stimolare il dialogo tra tradizione e innovazione, tra scienza, arte e cultura, attraverso una serie di eventi che spazieranno dalla matematica alla fisica, ma anche alla filosofia, in un’edizione che promette di essere un’esperienza unica nel panorama culturale siciliano.

Presentato alla stampa dal dirigente scolastico del Liceo Leonardo, Patrizia Pilato, il progetto è stato introdotto ufficialmente alla presenza di autorità locali, tra cui il sindaco di Agrigento, e una delegazione di studenti e docentidell’istituto. Durante l’incontro, la Pilato ha sottolineato come la “Settimana della cultura scientifica“, che inaugura questo progetto, non solo contribuirà ad arricchire il panorama culturale della città, ma rappresenterà anche un’occasione di approfondimento e di crescita per i giovani, stimolando la curiosità verso le discipline STEM e l’interesse per la ricerca scientifica.

Il programma della settimana scientifica, che partirà sabato 22 febbraio presso lo spazio Temenos, prevede tavole rotonde e conferenze con relatori di prestigio come i professori universitari Carmelo Calì e Aldo Schiavello. Il ciclo di eventi culminerà il 4 marzo con una conferenza dedicata a “Relatività, buchi neri e gravità quantistica“, tenuta dal professor Giovanni Amelino Camelia dell’Università di Napoli.

Il progetto si inserisce perfettamente nel contesto di “Agrigento Capitale della Cultura 2025“, che, come sottolineato da Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, si propone di valorizzare il patrimonio culturale della città attraverso eventi di grande impatto, con un budget complessivo di circa 20.000 euro.

Le iniziative non si limitano alla pura divulgazione scientifica, ma esploreranno anche temi etico-filosofici, trattando argomenti come il ruolo delle ragazze nelle discipline STEM, l’umanesimo tecnologico e il valore della conoscenza per la costruzione del futuro. Il progetto promuove inoltre un’ampia varietà di attività, tra cui una mostra temporanea su “Scienza e cultura“, un mini festival dell’epistemologia e attività interattive per coinvolgere anche le famiglie.

Il Liceo Scientifico Leonardo, con il suo impegno in questo progetto, si conferma come un faro di cultura scientificanella città, preparando le nuove generazioni ad affrontare le sfide del futuro con una preparazione solida e multidisciplinare. Un progetto che non solo riflette la ricchezza intellettuale di Agrigento, ma si propone di lasciare un segno indelebile nella crescita culturale della città, ponendo l’accento sulla ricerca, la conoscenza e l’inclusività.

“Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell’algoritmo” non è solo un evento, ma un’opportunità per riscoprire il valore della scienza come strumento di sviluppo e per fare di Agrigento una città ancora più aperta alla cultura, all’innovazione e al dialogo tra i saperi.

