Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 10:00, si terrà la presentazione in anteprima per la stampa dell’Urna Reliquiaria di San Gerlando, recentemente restaurata. L’evento, che avrà luogo in Cattedrale, offrirà un’opportunità unica per scoprire la magnificenza di un simbolo importante della comunità agrigentina e della diocesi.

L’urna, che custodisce i resti mortali di San Gerlando, Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Agrigento, rappresenta un monumento emblematico della fede cristiana e della cultura religiosa del territorio. La sua realizzazione risale al 1635, voluta dal vescovo Francesco Traina e commissionata a Michele Ricca, argentiere palermitano, su progetto dell’abate Vincenzo Sitaiolo e disegno del pittore Pietro Novelli.

Nel corso degli anni, l’urna è stata oggetto di atti sacrileghi, tra cui i furti degli anni ‘70 e ‘80 che hanno depredato il reliquiario, privandolo di preziosi elementi decorativi. Tuttavia, grazie a un attento intervento di restauro e riqualificazione, l’urna tornerà al suo antico splendore. L’iniziativa è stata sostenuta dall’Ufficio Diocesano Beni Culturali e dal Museo Diocesano, con la collaborazione dello Studio Architetti Associati Cimino e la MIMARC RESTAURI di Antonio Mignemi, con il supporto dell’artigiano argentiere Antonino Amato.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, la presentazione sarà aperta alla comunità. L’evento, che si terrà sempre in Cattedrale, vedrà gli interventi di storici e restauratori, come Vincenzo Lombino, Giuseppe Lentini, Domenica Brancato, Rita Ferlisi, Sofia Sanfilippo e Antonio Mignemi. Sarà un’occasione per celebrare non solo il restauro dell’urna, ma anche l’identità e la tradizione di San Gerlando, un simbolo della comunità agrigentina.

L’evento rappresenta un momento storico per la città e la diocesi di Agrigento, una festa di comunità e identità, che sottolinea il legame profondo tra il popolo agrigentino e il suo Patrono.

