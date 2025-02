Un’autovettura ed uno scooter si sono scontrati sulla strada statale 115 Agrigento-Sciacca tra Siculiana e Realmonte, nei pressi di un distributore di carburanti. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote che sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. I due sono stati medicati direttamente in strada. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

