PALERMO – Un maxi piano di investimenti destinato a cambiare il volto della mobilità e delle infrastrutture stradali in Sicilia. Con 146 cantieri attivi per un valore di 4,5 miliardi di euro e altri 52 interventi in procinto di partire per un ulteriore miliardo, Anas mette a punto una massiccia operazione di potenziamento, manutenzione e ammodernamento della rete statale e autostradale dell’Isola.

A tracciare il quadro degli interventi è l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sottolineando l’impatto strategico delle opere: «Una rete stradale efficiente e sicura è determinante per sostenere la crescita economica, la logistica e la coesione dei territori».

Le grandi opere: dalla Ragusa–Catania alle gallerie autostradali

Tra i progetti di maggior rilievo strategico spicca il cantiere della Ragusa–Catania, un’opera dal valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Sul fronte della rete autostradale, le risorse stanziate ammontano a 582,89 milioni di euro ripartiti su 38 cantieri attivi. Tra i principali:

Galleria Tremonzelli: lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico per 69,5 milioni di euro (completata la canna in direzione Catania).

lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico per 69,5 milioni di euro (completata la canna in direzione Catania). A19 Palermo–Catania: ultimato e riaperto al traffico il nuovo viadotto Alfio; in corso gli interventi sui viadotti Cannatello (con due stralci da 60,05 e 56,77 milioni) e Morello (terzo e quarto stralcio per oltre 102 milioni complessivi).

ultimato e riaperto al traffico il nuovo viadotto Alfio; in corso gli interventi sui viadotti Cannatello (con due stralci da 60,05 e 56,77 milioni) e Morello (terzo e quarto stralcio per oltre 102 milioni complessivi). A29 dir Alcamo–Trapani: al 93,6% l’avanzamento dei lavori di adeguamento della galleria Segesta (22,68 milioni).

Gli interventi nelle aree gestionali di Palermo e Catania

Il programma capillare di manutenzione programmata si articola nelle due direzioni territoriali:

Area di Palermo (42 interventi per 180,12 milioni): spiccano i lavori sulla galleria Spinasanta (SS 118, 25,13 milioni), la ricostruzione della galleria Belvedere (SS 115, 23,7 milioni) e il risanamento del viadotto Akragas II (19,8 milioni). Prossima alla conclusione la riqualificazione della galleria Trappeto sulla SS 187 (99,3% di avanzamento).

spiccano i lavori sulla galleria Spinasanta (SS 118, 25,13 milioni), la ricostruzione della galleria Belvedere (SS 115, 23,7 milioni) e il risanamento del viadotto Akragas II (19,8 milioni). Prossima alla conclusione la riqualificazione della galleria Trappeto sulla SS 187 (99,3% di avanzamento). Area di Catania (51 interventi per 149,95 milioni): in fase finale le manutenzioni sulle SS 417 e 117 bis, la ricostruzione del ponte Agrò sulla SS 114 (95,5%) e il completamento delle lavorazioni residue sul ponte Fiumedinisi (99,4%), già aperto al traffico.

Opere in dirittura d’arrivo e prossimi avviamenti

Sul fronte dei nuovi collegamenti è vicina l’apertura del viadotto San Leonardo, tassello conclusivo dell’itinerario Palermo–Agrigento, così come il completamento del tratto Adrano–Bronte sulla SS 284.

Infine, sono pronti al via ulteriori cantieri ritenuti prioritari per il territorio, tra cui la Tangenziale di Gela, il tratto Adrano–Paternò e la variante tra gli svincoli di Vittoria Ovest e Comiso Sud.

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