AGRIGENTO. Prende forma il nuovo settore giovanile dell’Akragas SLP. Dopo i primi stage e le selezioni organizzate dalla società, il direttore tecnico Pino Rigoli traccia un primo bilancio positivo e indica la strada di un progetto che punta a costruire, nel giro di alcuni anni, una vera filiera tra vivaio e prima squadra.

«Siamo naturalmente nella fase iniziale – spiega Rigoli – e partire da zero non è mai facile. Insieme ai tecnici è stato fatto un grande lavoro e abbiamo registrato una notevole affluenza di ragazzi nelle diverse categorie».

Le selezioni hanno interessato in particolare Under 19, Allievi 2010-2011 e Giovanissimi 2012-2013. L’obiettivo non è semplicemente completare gli organici, ma individuare ragazzi che abbiano determinate caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali.

«Vogliamo alzare la qualità – sottolinea il direttore tecnico – valutando le attitudini tecniche e fisiche dei ragazzi. L’Under 19 è già completa per circa il 90%, mentre continueremo a lavorare sulle altre categorie. Le selezioni proseguiranno anche nei primi giorni di settembre perché vogliamo individuare il meglio che può offrirci Agrigento e la sua provincia».

Lo sguardo, però, comincia già ad andare oltre i confini provinciali. L’Akragas ha dichiarato fin dall’inizio l’ambizione di costruire una cantera di respiro regionale.

«In questa prima fase l’attenzione è soprattutto sui ragazzi di Agrigento e provincia, ma ci stiamo guardando attorno. Abbiamo già contattato giovani di fuori provincia che si sono messi in evidenza nei rispettivi campionati, qualcuno dei quali ha anche partecipato a rappresentative nazionali. Vogliamo procedere per piccoli passi, strutturandoci sempre meglio».

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione complessiva degli atleti. L’attività agonistica riguarderà soprattutto la fascia dai 13 ai 18 anni e il progetto non si fermerà al lavoro sul campo.

«Abbiamo scelto tecnici di assoluto valore. Vogliamo accompagnare i ragazzi in una crescita tecnica e umana che proceda di pari passo. Cercheremo anche di personalizzare il più possibile il lavoro tecnico e fisico in base alle esigenze dei singoli. Inoltre ci avvarremo di un collaboratore esterno per l’area psicologica, che sarà nominato a breve insieme alla società».

Centrale sarà il rapporto con la prima squadra di Fabrizio Cammarata. L’Under 19 rappresenterà il collegamento più immediato con il gruppo maggiore e lo stesso Cammarata ha già seguito alcuni degli stage.

«È tutto finalizzato a portare quanti più ragazzi possibile dal settore giovanile alla prima squadra. Cammarata ha già visto i ragazzi dell’Under 19 ed è rimasto favorevolmente impressionato da alcuni di loro. La collaborazione sarà stretta. Sappiamo che non possiamo ottenere tutto immediatamente, ma nell’arco di due o tre anni vogliamo portare il maggior numero possibile di nostri giovani in prima squadra».

Rigoli, che nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi giovani poi approdati nel calcio professionistico, indica anche le caratteristiche che cercherà nei ragazzi dell’Akragas.

«Spirito di sacrificio, senso di appartenenza e qualità. A queste si aggiungono naturalmente gli aspetti tecnici, tattici e fisici. Il nostro compito sarà fare emergere tutte queste qualità e aiutare i ragazzi a crescere sotto ogni punto di vista».

Una sfida che Rigoli non nasconde essere complessa, ma nella quale crede fortemente insieme alla società e al presidente Salvatore La Porta.

«Non è una sfida semplice, anzi è molto difficile. Ma siamo testardi e ci crediamo. Io ci credo e la società ci crede. Per questo penso che abbiamo buone possibilità di riuscirci».

È questa, dunque, la filosofia dell’“officina del talento” immaginata dall’Akragas: non soltanto comporre delle squadre per partecipare ai campionati, ma costruire un settore giovanile strutturato, capace di individuare, formare e accompagnare i ragazzi fino alla porta della prima squadra.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp