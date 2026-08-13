Ad Agrigento si prepara il Pride, promosso da un’associazione del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Sodano. Un appuntamento che punta a portare anche nella città dei Templi i temi dell’inclusione, del rispetto e dei diritti, accompagnato inevitabilmente dal dibattito che manifestazioni di questo tipo continuano a suscitare.

Ma cosa significa davvero Pride?

“Gay Pride” significa letteralmente “orgoglio gay”, anche se il termine pride va letto soprattutto come assenza di vergogna, accettazione di sé e rivendicazione della propria dignità. Il movimento nasce infatti come reazione a un’epoca nella quale l’omosessualità era considerata motivo di vergogna, colpa ed emarginazione. Dire “siamo orgogliosi” significa, dunque, affermare di non avere motivo di nascondersi o vergognarsi della propria identità.

In questa chiave va interpretata anche la componente più vistosa e talvolta provocatoria che caratterizza molte manifestazioni: colori, costumi eccentrici, nudità e trasgressione assumono una funzione simbolica. Rendono visibile, anche attraverso forme volutamente esasperate, ciò che per lungo tempo è stato costretto nell’ombra.

Il messaggio alla base è semplice: “Esistiamo, siamo qui, non ci nascondiamo più e la nostra identità non è motivo di vergogna”. La provocazione diventa quindi uno degli strumenti utilizzati per rompere il silenzio, mettere in discussione stereotipi e pregiudizi e rivendicare il diritto di ciascuno a vivere liberamente e senza paura la propria identità.

A distanza di 26 anni dal World Pride di Roma del 2000, che rappresentò uno dei momenti decisivi per la visibilità del movimento LGBT+ in Italia, anche Agrigento si prepara dunque ad affrontare pubblicamente questi temi.

Al di là delle differenti sensibilità e delle opinioni che inevitabilmente accompagneranno la manifestazione, il Pride sarà anche un’occasione per misurare l’apertura della città e la sensibilità dei suoi cittadini sui temi dell’uguaglianza, della non discriminazione e del rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona. Leggi anche: Agrigento avrà il suo Pride

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