Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha deciso di indire una riunione con tutti i proprietari di magazzini sfitti in via Atenea per discutere con loro della possibilità di incontrare un gruppo imprenditoriale interessato a realizzare un outlet di grandi firme nella via principale della città. In questi giorni verrà fissata data e luogo dove potere procedere all’incontro, nel rispetto delle attuali ristrettezze legate alla pandemia da Covid-19