Margarita Lanzini: “Sosteniamo l’economia della nostra città”

“Noi tutti Agrigentini dobbiamo stringerci come comunita’ per superare questa enorme crisi. Il momento è complicato per tutti e con tutto lo Staff “Carma Estetica” abbiamo deciso di sostenere i Ristoranti Agrigentini attraverso un’azione di rete. Bastera’ presentare lo scontrino di un pranzo consumato in uno dei buonissimi ristoranti di Agrigento e noi faremo uno sconto del 20 % su tutti i nostri servizi. Speriamo con questa iniziativa di poter invogliare maggiormente le persone a pranzare nei ristoranti per sostenere la nostra economia locale e creare circoli virtuosi.