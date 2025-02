L’Agrigento dell’infanzia si arricchisce di un nuovo spazio pensato per il gioco, l’apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità dei più piccoli. La Cooperativa Sociale PASA ha ufficialmente inaugurato l’ “Atelier Centro Educativo Cento”.” , situato in Via Dante 107 , con l’obiettivo di offrire servizi educativi e attività ludiche rivolte ai bambini fin dalla prima infanzia.

L’evento di apertura ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il Presidente della Cooperativa PASA, Eugenio Bartoccelli , e la Responsabile Antonella Capraro , che hanno sottolineato l’importanza del progetto per la comunità locale. La cerimonia ha avuto un momento solenne con la benedizione dei locali , seguita dal tradizionale taglio del nastro , a cui hanno preso parte tutti i collaboratori coinvolti nella realizzazione del centro.

Subito dopo, le famiglie presenti hanno avuto l’opportunità di visitare gli spazi della struttura attraverso un percorso guidato , pensato per mostrare gli ambienti ei materiali a disposizione dei piccoli utenti.

Il nuovo “Atelier Centro Educativo Cento”. si distingue per la sua impostazione educativa che pone al centro il gioco come strumento di apprendimento e crescita. L’ambiente è stato progettato per stimolare le diverse aree di sviluppo dei bambini, con particolare attenzione alla loro curiosità, creatività e interazione sociale .

Uno degli spazi più innovativi della struttura è la “Sensory Room” , una stanza multisensoriale appositamente allestita per favorire esperienze di gioco immersive, capaci di potenziare le capacità cognitive ed emotive dei piccoli ospiti. Qui, attraverso l’uso di luci, suoni, colori e materiali tattili , i bambini possono esplorare il mondo in un modo nuovo e stimolante.

L’apertura di questo centro rappresenta un valore aggiunto per le famiglie del territorio, offrendo un supporto concreto ai genitori nel loro compito educativo. La possibilità di affidare i propri figli in un ambiente sicuro, strutturato e attento alle esigenze dell’infanzia è un’opportunità che potrebbe fare la differenza nel percorso di crescita di molti bambini.

In un’epoca in cui il benessere infantile è sempre più al centro del dibattito educativo, iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale investire su spazi e servizi di qualità per l’infanzia . L’ “Atelier Centro Educativo Cento”. si propone quindi come un luogo in cui i bambini possono crescere in un contesto ricco di stimoli, sviluppando la propria personalità attraverso attività ludiche mirate e socializzazione.

L’auspicio è che il Centro Educativo possa diventare un punto di riferimento per le famiglie di Agrigento , contribuendo a diffondere una cultura dell’educazione basata sul rispetto dei tempi e delle necessità dei bambini.

Il coinvolgimento della Cooperativa Sociale PASA e l’impegno dei professionisti che lavorano nella struttura sono garanzia di un progetto solido e destinato a crescere. L’attenzione all’innovazione pedagogica e alla creazione di spazi accoglienti e stimolanti dimostra la volontà di costruire un servizio che vada oltre la semplice assistenza, diventando un vero e proprio laboratorio di crescita e apprendimento.

La speranza è che l’Atelier Centro Educativo Cento possa rappresentare una risorsa per tutta la comunità , un luogo in cui i più piccoli possano esplorare il mondo con gioia e serenità, costruendo le basi per un futuro ricco di opportunità.

