La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi alla BIT di Milano: Un Nuovo Capitolo per la Promozione del Territorio

La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi si conferma protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, che si sta svolgendo in questi giorni fino all’11 febbraio. Un’occasione imperdibile per presentare la crescente offerta turistica della Valle dei Templi e dei suoi 48 comuni, con l’obiettivo di consolidare la posizione della regione tra le mete più ambite a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa, come sottolineato dalla nota stampa ufficiale della DMO, mira a “rafforzare la promozione del territorio e presentare le nuove iniziative di valorizzazione turistica”. All’interno dello stand della Regione Siciliana (PAD. 11 – hall A59-A69-E60-E70), il Distretto ha messo in evidenza le bellezze della Costa del Mito e dei Monti Sicani, proponendo itinerari che uniscono cultura, natura ed enogastronomia.

Un momento clou dell’evento è stato il talk dal titolo “Un anno straordinario per la Costa del Mito”, che ha visto la partecipazione di importanti esponenti istituzionali e del settore. Tra i relatori, il sindaco di Agrigento e presidente della DMO, Francesco Miccichè, ha dichiarato che “l’incontro ha rappresentato un’opportunità per mostrare quanto la nostra terra stia crescendo a livello turistico e come, grazie a progetti come Agrigento Capitale della Cultura 2025, siamo pronti a fare un salto di qualità”. La conferenza ha inoltre visto la partecipazione di Fabrizio La Gaipa, amministratore delegato della DMO, e altri rappresentanti di comuni e istituzioni locali, tra cui il sindaco di Favara Antonio Palumbo e l’assessore comunale Costantino Ciulla.

Uno degli interventi più apprezzati è stato quello del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, che ha presentato il dolce “Il Trionfo di Gola del Gattopardo”. Il dolce, ispirato alla gastronomia descritta nel romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rappresenta una delle tante iniziative promosse dalla DMO in collaborazione con i produttori locali. Fiasconaro ha raccontato con passione il progetto, ricordando che “la cucina siciliana è un punto di forza per il nostro territorio, e il Gattopardo ne è una testimonianza del nostro patrimonio gastronomico”.

Il Distretto ha anche dato ampio spazio alla valorizzazione di eventi di respiro internazionale, come il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il Gattopardo d’Oro, e ha anticipato alcune delle principali manifestazioni del 2025, tra cui la festa del Mandorlo in Fiore, patrimonio immateriale dell’umanità.

In fiera, la DMO ha presentato anche il progetto delle Vie del Cibo della Lunga Vita, che intreccia enogastronomia, benessere e tradizioni locali, promuovendo la dieta mediterranea come elemento identitario e attrattivo. “La dieta mediterranea non è solo un modo di mangiare, è una filosofia di vita che lega cultura e salute, ed è una delle nostre risorse più preziose”, ha dichiarato Debora Ciaccio, assessore alla Cultura di Santa Margherita del Belice.

In un contesto che vede l’inclusione di nuovi comuni come Siculiana e Santa Margherita di Belice, l’area della DMO continua ad ampliarsi, testimoniando il valore della cooperazione tra destinazioni turistiche. Il Distretto ha così esteso la propria offerta su un’area che, come spiegato nella nota stampa, “arriva fino a 150 chilometri da Selinunte a Gela, abbracciando un territorio ricco di potenzialità”.

Alla BIT, dunque, la DMO ha presentato con successo le proprie strategie di marketing territoriale, facendo capire che non è più solo Agrigento con la sua Valle dei Templi, ma tutta la Costa del Mito e i Monti Sicani a rappresentare una destinazione turistica di eccellenza.

