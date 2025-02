Alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2025 , nello stand della Regione Siciliana, si è acceso l’interesse per il progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, un’iniziativa che celebra l’identità enogastronomica dei territori sicani, in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 .

L’evento, promosso dal GAL Sicani e illustrato dal presidente Salvatore Sanzeri , si inserisce in un ambizioso programma che mira a valorizzare il ricco patrimonio culturale, paesaggistico e alimentare della regione.

Un viaggio tra i sapori della longevità

Cuore del progetto è la Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’UNESCO e legata al segreto della longevità. I Monti Sicani e le valli circostanti vantano una concentrazione di centenari tra le più alte d’Italia , testimonianze di una tradizione alimentare basata su ingredienti genuini e antichi saperi culinari.

L’iniziativa punta a far conoscere e promuovere prodotti d’eccellenza, tra cui:

Pesca di Bivona IGP e Arancia di Ribera DOP , simboli della frutticoltura locale

e , simboli della frutticoltura locale Olio extravergine di oliva IGP Sicilia , elisir di lunga vita

, elisir di lunga vita Pecorino siciliano DOP e formaggi tipici della tradizione casearia

e formaggi tipici della tradizione casearia Vini, grani antichi e prodotti ortofrutticoli autoctoni

Ricotta, pistacchio e la rinomata cipolla locale

Esperienze immersive tra gusto e tradizione

“Le vie del cibo della lunga vita” non è solo una celebrazione del gusto, ma un vero e proprio viaggio esperienziale che coinvolgerà cittadini, turisti e operatori del settore. Il ricco calendario di eventi prevede:

Festival del Cibo Salutistico a km 0 , per scoprire le proprietà benefiche dei prodotti sicani

, per scoprire le proprietà benefiche dei prodotti sicani Visita a caseifici, frantoi e aziende agricole , per un incontro diretto con i produttori

, per un incontro diretto con i produttori Workshop sulla Dieta Mediterranea , con esperti di nutrizione e scienza dell’alimentazione

, con esperti di nutrizione e scienza dell’alimentazione Cooking show e scene tematiche , con chef degli istituti alberghieri e ristoratori locali

Queste iniziative mirano non solo a promuovere le eccellenze enogastronomiche, ma anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una dieta equilibrata e sostenibile .

Agrigento 2025: la cultura del cibo come identità del territorio

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, diventa così un palcoscenico d’eccezione per valorizzare il legame tra alimentazione, storia e benessere . La Valle dei Templi farà da sfondo a un racconto in cui i sapori della tradizione si intrecciano con la storia millenaria del territorio, trasformando il cibo in un elemento di identità e convivialità .

Per sostenere il progetto, un ampio partenariato che include l’Agenzia per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (SMAP), il GAL Sicani , il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo , la Regione Siciliana, i Consorzi di Tutela DOP e IGP, diversi istituti alberghieri e cooperative agricole.

Un’occasione per il turismo enogastronomico e la sostenibilità

“Le vie del cibo della lunga vita” rappresenta una straordinaria occasione per consolidare il turismo enogastronomico in Sicilia, proponendo un modello che unisce cultura, sostenibilità e benessere . L’obiettivo è creare consapevolezza tra i consumatori e rafforzare il valore di un’alimentazione sana, in armonia con il territorio e le sue tradizioni.

Il cibo diventa ambasciatore di una Sicilia autentica, che affonda le radici nella storia e guarda al futuro con innovazione e rispetto per la propria identità.

