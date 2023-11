Il Conservatorio Arturo Toscanini ha indetto l’apertura di un bando per 11 borse di studio per collaborazioni con studenti iscritti ai Corsi Accademici di primo e secondo livello. La scadenza per poter partecipare è il 30 novembre alle ore 12.00. Il Conservatorio Arturo Toscanini offre l’opportunità di candidarsi per queste prestigiose borse di studio, che mirano a sostenere e riconoscere l’eccellenza degli studenti nell’ambito della musica. Per candidarsi, è necessario compilare il modulo di domanda che puoi trovare sul sito web ufficiale www.conservatoriotoscanini.it. Chi desidera partecipare deve assicurarsi di fornire tutte le informazioni richieste e di completare la domanda entro la data di scadenza indicata nel bando.

Le borse di studio saranno assegnate in base al merito accademico, alla passione e all’impegno dimostrati nel raggiungimento dei tuoi obiettivi musicali. Saranno prese in considerazione sia le prestazioni musicali che la risposta alle domande fornite nella domanda di candidatura.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web ufficiale