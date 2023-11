La città di Siracusa abbraccia un nuovo capitolo nella sua storia culturale mentre il parco archeologico diventa il palcoscenico principale per una serie di eventi artistici e spettacoli, grazie a Lello Analfino, direttore artistico del progetto “Il parco per la città”.

Analfino, noto cantante e musicista, è stato scelto dal direttore del parco Carmelo Bennardo per guidare questa iniziativa che prevede un programma ricco di arte, musica e spettacolo. La sua passione per la Sicilia e il suo ruolo come aggregatore degli artisti locali lo rendono il candidato ideale per dare vita a un calendario di eventi unico.

“Questo incarico mi emoziona moltissimo”, commenta Analfino. “Collaborerò con gli artisti siciliani per colorare Siracusa con le loro performance, cambiando la percezione dei cittadini verso il parco archeologico e i monumenti che lo compongono”.

Il progetto punta a coinvolgere non solo i turisti ma anche i residenti, portando luce su siti meno conosciuti e creando momenti magici, come concerti all’alba, spettacoli natalizi e inaugurazioni speciali. Il parco diventerà il promotore di eventi che si svolgeranno in sinergia con la città, rendendo vivi luoghi unici come il castello di Eurialo.

Analfino non limita il suo impegno a Siracusa, ma mira a coinvolgere l’intera provincia in un’esplosione di cultura e arte, collaborando con istituzioni e artisti locali per far rivivere luoghi storici e creare nuove esperienze. Questo progetto innovativo, con un occhio attento al passato e uno rivolto al futuro, promette di trasformare Siracusa in una città-teatro pulsante di vita e creatività.