Il premio Paladino d’Oro, per il settore eccellenze sul territorio, consegnato al presidente Rino La Mendola, durante la seconda serata del Festival, gratifica il Consiglio dell’Ordine di Agrigento e valorizza le attività socioculturali svolte dagli architetti sul territorio.

“E’ stato per me un onore – afferma Rino La Mendola – ricevere il premio nella qualità di presidente di un Consiglio dell’Ordine che, al di là dei propri compiti di istituto, è sempre pronto a offrire il proprio contributo sui temi della gestione del territorio, coniugando la tutela dell’ambiente con l’auspicata realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche necessarie per la valorizzazione delle straordinarie risorse storico-artistiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali della nostra terra. Ringrazio il sindaco Micciché – conclude – e formulo i miei complimenti a tutti coloro che hanno lavorato al Festival; primo fra tutti il compianto Alberto Re, persona perbene, da sempre apprezzata dall’Ordine degli Architetti per le sue capacità, competenze e per la sua onestà intellettuale”.