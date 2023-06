Fontanelle quartiere in festa. Un murales segno di accoglienza e benvenuto

Si avvia a conclusione la settimana di festa comunitaria che ha animato il popoloso quartiere di Fontanelle con giochi, spettacoli, folklore e tanto altro.

L’iniziativa è del Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” che riesce a coinvolgere gli abitanti con il prezioso contributo della chiesa di San Nicola guidatadal giovane don Andrea Militello. Oggi il Viale Sicilia si è arricchito del Murales realizzato dall’artista Gaetano Vella inaugurato dal sindaco Franco Miccichè accompagnato dall’assessore Gioacchino Alfano presente anche la rappresentante dell’Associazione Acuarinto Annalisa Tornambè. Un’ altra mattinata di Festa aspettando il pomeriggio per assistere ad altri eventi in programma tra cui la sfilata della Banda Musicale “Vincenzo Bellini” di Cammarata. Ma torniamo al Murales con la promessa del sindaco Franco di Miccichè che la sua Amministrazione lavorerà per il bene della frazione. E il lavoro da fare per Fontanelle è tanto. Il Murales è un altro segnale di ”rinascita” in un luogo come il Viale Sicilia dove bisogna essere più presenti per salvare, ad esempio, le palme sepolte dalle sterpaglie. E c’è il Murales adesso sovrastato da un’area abbandonata che si potrebbe con poco trasformare in una aiuola e sottratta comunque al degrado in cui è lasciata. Piccole e grandi cose che l’Amministrazione comunale conosce benissimo come l’esigenza di contrastare le corse di auto e moto in pieno centro. A questo proposito questa mattina nel momento dell’inaugurazione nel viale Sicilia sotto gli occhi del sindaco si è vista una moto sfrecciare a grandissima velocità. Un rischio quotidiano per i residenti insomma.

Eugenio Cairone