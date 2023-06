Dopo La7 Carmelo Pistritto approda a Rai2 ospite di Pizza doc

Un sabato mattina che su Rai 2 ha parlato agrigentino con Carmelo Pistritto. È andata in onda la decima puntata di “Pizza Doc”, con Tinto e Monica Caradonna, insieme ai pizzaioli gourmet Alex Osoianu e, appunto, Carmelo Pistritto. Hanno preparato antipasti e pizze con i prodotti raccontati nei servizi, quattro finestre alla scoperta dei paesaggi, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Su Rai 2 Pistritto ha preparato la pizza e un antipasto utilizzando tre ingredienti base svelati pochi istanti prima della preparazione. Tutto arricchito da aneddoti legati agli aspetti storici e geografici dei prodotti utilizzati dando voce anche a chi li produce e li promuove. Pizzette a forma di papillon Pomodoro giallo, vastedda, finocchietto selvatico: questo l’antipasto preparato dall’agrigentino. La pizza è stata realizzata con pomodoro San Marzano, fior di latte, pomodoro al forno, casatella trevigiana dop, rucola fritta.

Preparazioni che hanno deliziato il palato dei due presentatori.

A provare a partecipare a “Pizza Doc” ben 500 pizzaioli di tutta Italia, ma solo in 24 sono stati scelti. E tra questi il pizzaiolo favarese che in passato è risultato tra i vincitori del “Premio migliori pizzerie di Sicilia” e ultimamente ha preso parte anche alla trasmissione di La 7 “L’Ingrediente perfetto”. La prima tappa della trasmissione di Rai 2 sulle montagne dell’Emilia Romagna, dove il territorio da vita a un caratteristico Parmigiano Reggiano. A seguire, un approfondimento sulla macinatura del grano, che ha mostrato quanti e quali macchinari contribuiscono a realizzare una farina di qualità. E poi in Veneto, con la casatella trevigiana, un prodotto ancora legato alla manualità dell’allevatore e del casaro. Infine, un giro nel Chianti, per conoscere le tecniche di assaggio dell’olio.