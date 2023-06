Akragas. Presentati Strano, Russo e Coppola. Obiettivo: fare il possibile

“Arrivo con la consapevolezza che c’è una città che ha fame di calcio. L’Akragas è un sogno per tanti ed io l’ho realizzato”. Si è presentato con queste parole il neo direttore generale della società biancazzurra, Graziano Strano. “Lo scorso anno il patron Deni fa fatto qualcosa di importante- ha continuato-. La serie d è un campionato di assestamento. Il programma è ambizioso ma ci vuole tempo”.

Questa mattina, durante la conferenza stampa, allo stadio Esseneto, presentati anche il responsabile Area tecnica Santo Russo e il nuovo allenatore Marco Coppa. “Ci tengo a fare bene ad Agrigento, all’Akragas- ha detto Russo-e fare un campionato tranquillo”. L’obiettivo è fare il possibile, così come ha ribadito anche il neo mister, Marco Coppola: “Stare con l’Akragas per me è un onore- dice- spero di ripagare la fiducia che mi è stata data. Sono un allenatore equilibrato , mi piace la qualità”.

Akragas, ecco i nuovi arrivati