Un minuto di raccoglimento allo stadio Totò Russo per Marco Chiaramonti

Aragona – In occasione dell’esordio stagionale dell’Akragas nella Coppa Italia di Promozione, allo stadio Totò Russo è stato osservato un minuto di raccoglimento per Marco Chiaramonti, prematuramente scomparso a seguito di un tragico incidente stradale.

La città, profondamente legata alla figura di Chiaramonti, istruttore di tennis e padel molto conosciuto e stimato, ha voluto così rendere omaggio alla sua memoria prima dell’inizio della gara, ricordando il contributo umano e sportivo che aveva lasciato alla comunità. Leggi anche : Esordio show per l’Akragas: 5-1 all’Aragona in Coppa Italia

