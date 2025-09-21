Esordio amaro per la Moncada Agrigento: a Piacenza vince l’Assigeco 79-70

Parte in salita la stagione della Moncada Energy Agrigento, che al debutto nel campionato di Serie B Nazionale – Girone A cede in trasferta all’Assigeco Piacenza con il punteggio di 79-70.

Al PalaBanca i biancazzurri di coach Devis Cagnardi reggono bene nel primo tempo, andando al riposo lungo avanti 43-45, ma subiscono il break decisivo nella terza frazione, quando la formazione di coach Manzo prende il controllo del match grazie alle giocate dell’americano Dalton Pepper, autentico trascinatore con 24 punti (8/8 ai liberi) e una prestazione di grande sostanza.

Accanto a lui si sono distinti Calbini, autore di 18 punti con un ottimo 4/7 dalla distanza e 6 rimbalzi, e capitan Poggi(13), oltre al giovane Valesin (classe 2006) in doppia cifra con 10 punti.

Agrigento, priva di brillantezza nella seconda parte di gara, ha pagato soprattutto la poca lucidità offensiva e le basse percentuali nell’ultimo quarto, dove è rimasta a lungo a secco lasciando via libera ai padroni di casa. A nulla sono bastati i tentativi di rimonta affidati a Di Sibio, Cagliani e Querci, gli unici a trovare canestri pesanti nel finale.

Per l’Assigeco, dunque, un esordio convincente davanti al proprio pubblico; per la Moncada Agrigento, invece, la consapevolezza che servirà continuità e maggiore concretezza per ritrovare subito la strada della vittoria.

Prossimo impegno per i biancazzurri al PalaMoncada, domenica prossima contro la Fulgor Fidenza, per provare a cancellare la falsa partenza e conquistare i primi due punti della stagione.

UCC Assigeco Piacenza – Moncada Energy Agrigento 79-70 (24-23, 19-22, 22-12, 14-13) UCC Assigeco Piacenza: Dalton Pepper 24 (5/10, 2/4), Lorenzo Calbini 18 (2/6, 4/7), Giovanni Poggi 13 (2/5, 2/2), Leonardo Valesin 10 (2/4, 2/5), Massimiliano Ferraro 8 (1/2, 1/6), Federico Pirani 6 (2/6, 0/0), Martino Criconia 0 (0/0, 0/4), Gianmarco Fiorillo 0 (0/1, 0/1), Kuot yak deng Kuot 0 (0/0, 0/0), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/0), Andrea Mazzucchelli 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Lorenzo Calbini, Massimiliano Ferraro 6) – Assist: 18 (Lorenzo Calbini 6) Moncada Energy Agrigento: Robert Disibio 15 (3/4, 3/5), Matteo Cagliani 15 (1/6, 3/8), Lorenzo Querci 12 (2/6, 2/6), Giulio Martini 8 (4/10, 0/0), Federico Grani 6 (1/3, 0/0), Albano Chiarastella 5 (1/1, 1/2), Riccardo Carta 4 (0/2, 1/1), Raimundo Orrego 3 (0/0, 1/2), Kenneth Viglianisi 2 (0/0, 0/0), Andrea Ambrogio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Robert Disibio, Giulio Martini, Federico Grani , Albano Chiarastella 5) – Assist: 13 (Matteo Cagliani 5)

