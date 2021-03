Un milione di euro per il centro storico di Agrigento, consiglieri: “la palla ora passa al consiglio e all’amministrazione”

“Apprendiamo con grande compiacimento la notizia diffusa ieri dagli onorevoli Roberto di Mauro e Giusi Savarino, che la Regione stanzia”. un milione di euro per il centro storico di Agrigento“. E questa la dichiarazione a caldo che è stata diffusa dai Consiglieri comunali vicini all’amministrazione Miccichè. “Grazie all’articolo di legge approvato nella legge di stabilità affermano i consiglieri – Agrigento viene messa nelle condizioni non solo di aggiornare il piano particolareggiato attuativo, ma anche di avviare lavori e progetti di recupero sociale, culturale, funzionale e ambientale del centro storico. Per Agrigento è un passaggio fondamentale per rivitalizzare tutta la parte più antica e bella della città, che per varie ragioni negli anni non ha avuto quella cura e quell’attenzione che meritava. Ora sta all’amministrazione e al consiglio comunale consentire che questo finanziamento si traduca in una risorsa per la città”