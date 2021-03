Il sindaco dispone la chiusura di altri plessi scolastici per sanificazione

C’è chi rientrerà in presenza e chi

inizierà la didattica a distanza. Una nuova ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Micciché, dispone la chiusura di altri plessi per sanificazione. Dal 25 al 27 compreso cancelli chiusi per la scuola primaria dell’ Anna Frank, plessi “CarPi/Mazzini” siti rispettivamente in via della Fratellanza 1 ed in via Mazzini, il plesso sito in via San Giuseppe, a Montaperto, per la scuola primaria del “Quasimodo” plesso “San Giovanni Bosco”, sito in via Dante. “E’ pervenuta nota da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Frank”- si legge nell’ordinanza- avente ad oggetto la segnalazione di potenziali rischi di contagio per casi di contatto di alunni conviventi con familiari per i quali è stato già accertato l’esito positivo al tampone molecolare Sars-Cov-2.”