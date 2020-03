Un lunedì spettacolare: oggi, 2 marzo 2020, si replica Liolà con la regia di Bellomo | ingresso libero fino a esaurimento posti

Dopo le rappresentazioni di questo fine settimana – la sostituzione in corsa, sabato 29 febbraio, dell’attrice Anna Malvica, con Rosa Maria Montalbano –

Liolà, la commedia di Pirandello riletta dal regista Francesco Bellomo, si replica oggi 2 marzo alle 20,30. Un evento speciale al Teatro Pirandello. Il ‘lunedì spettacolare’, ad ingresso gratuito, pensato per dare a tutti gli abbonati l’opportunità di vedere l’edizione con il cast al completo, con Anna Malvica nel ruolo di zia Croce.

Ma non finisce qui, con ingresso libero fino a esaurimento posti anche per i non abbonati.

Lo spettacolo: Liolà, di Luigi Pirandello in una rilettura di Francesco Bellomo,

con Giulio Corso ed Enrico Guarneri

e con Roberta Giarrusso, Alessandra Ferrara,

Margherita Patti, Alessandra Falci,

Sara Baccarini, Giorgia Ferrara, Federica Breci,

con Nadia Perciabosco

e la partecipazione di Anna Malvica.

scene e costumi Carlo De Marino

musiche Mario D’Alessandro e Roberto Procaccini

Light dsigner Giuseppe Filipponio

regia Francesco Bellomo