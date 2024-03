La “Straula”, il tradizionale carro trainato da un cavallo, dedicato a san Giuseppe e che sfila per le vie di Ribera nel corso dei solenni festeggiamenti in onore del santo artigiano, è al centro della pubblicazione curata da Salvatore Panepinto, originario di San Giovanni Gemini e studioso di tradizioni popolari.

Il libro sarà presentato nella sala dei convegni “Emanuela e Giovanni Ragusa” del Municipio di Ribera il prossimo sabato 23 marzo alle ore 18.00 nel corso di un incontro, presente l’autore, che vedrà il saluto del presidente del consiglio comunale di Ribera Vincenzo Costa e gli interventi dell’arciprete di Ribera Don Giuseppe Argento, del vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Ribera Leonardo Augello, dello storico riberese Raimondo Lentini e del giornalista Totò Castelli.

La presenza della “Straula” nel corso dei festeggiamenti in onore di san Giuseppe è stata “notata” nel secolo scorso da Giuseppe Pitrè nel noto libro da lui realizzato e dedicato alla feste patronali in Sicilia ed è stata oggetto anche negli ultimi tempi delle attenzioni di diversi studiosi delle tradizioni popolari tra i quali Aurelio Rigoli, scomparso recentemente e che è stato nella “città delle arance” per seguire dal vivo i vari momenti della tradizionale festa caratterizzata tra l’altro dall’allestimento di artistici altari, dalla preparazione della “minestra di San Giuseppe” offerta in degustazione all’aperto nel corso della festa e preparata in appositi enormi calderoni, dalla presenza della “Sacra famiglia” che visita i “fondaci” in cerca di accoglienza con personaggi viventi che raffigurano la Madonna, Gesù bambino, questi trasportati da un asinello e San Giuseppe.

La “Straula”, che fino agli anni ’20 del secolo scorso raggiungeva un’altezza notevole trascinata da due buoi, e che, con l’arrivo della pubblica illuminazione è stata ridimensionata venendo trainata da un mulo in passato e negli ultimi anni da un cavallo, viene fatta transitare durante la processione del 19 marso lungo la “strata di li santi”.

E’ caratterizzata dalla presenza di una sorta di torretta, con struttura in legno, sormontata da una corona e contornata da centinaia di pani a forma di “barba di San Giuseppe”. La torre, che nella parte anteriore propone un quadretto artistico con l’immagine del santo, è intessuta di rametti di alloro.

Giacomo Palermo

