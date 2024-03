Il calcio, un po’ come tutti gli sport, è spesso caratterizzato da alti e bassi: ci sono squadre definite underdog che riescono sorprendentemente a raggiungere la vetta della classifica e, allo stesso modo, ci sono le grandi big che in pochi match distruggono la reputazione costruita negli anni e si trovano a lottare per la salvezza nelle parti bassi della classifica. Ogni stagione è a sé e i delicati equilibri interni dei diversi team possono subire stravolgimenti in nulla.



Pensiamo ad esempio al Palermo calcio che, dopo un’ottima partenza a inizio campionato, si trova ora ad affrontare una fase delicata, e per alcuni versi critica, nella corsa verso la promozione in Serie A. Attualmente sesto in classifica con 46 punti, infatti, il club rosanero è a caccia di un posto nei playoff di Serie B che gli garantirebbero di fare quel salto cruciale dalla classe cadetta al massimo campionato. Tuttavia, il cammino verso la Serie A sembra ancora costellato di sfide, con squadre come Catanzaro, Venezia, Como e Cremonese che occupano posizioni più alte nella classifica, anche se con pochissimi punti di vantaggio, e sono determinate a compiere la stessa impresa.

Il dominio incontrastato del Parma, primo in classifica con 59 punti, sembra un ostacolo insormontabile al momento, con una performance che li colloca a tutti gli effetti in una lega a parte. Ma per il Palermo, la lotta per la promozione è ancora aperta, anche se i recenti risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

I rosanero stanno, infatti, vivendo un campionato altalenante, con una serie di tre partite senza vittorie che hanno rallentato la loro corsa dopo un inizio promettente. L’arrivo di Maran come allenatore ha portato una ventata di freschezza, ma gli ultimi risultati non sono comunque risultati soddisfacenti. Le ultime due sconfitte, di cui una pesante in trasferta contro il Brescia per 4-2 e l’altra in casa contro la Ternana per 2-3, hanno scosso la squadra e deluso i tifosi che ora sono arrabbiati e temono di dover rinunciare al sogno che coltivano dal 2017, ultimo anno in cui il Palermo è stato in Serie A.

Nonostante queste difficoltà, quella di Maran rimane una squadra costruita a tutti gli effetti per la Serie A: l’obiettivo di tornare nella massima serie è stato chiaro fin dall’inizio della stagione, e i giocatori hanno dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per competere ai vertici della Serie B. Tuttavia, il tempo stringe e le prossime sfide saranno cruciali per il destino del club quindi errori come quelli visti nelle ultime partite non si dovranno più ripetere.

Ogni match da qui alla fine della stagione sarà un’opportunità per dimostrare la resilienza e il desiderio di promozione di una squadra che al massimo campionato può concretamente ambire. Certo il cammino verso la Serie A sarà difficile, ma il Palermo ha dimostrato di essere una squadra capace di superare le sfide e le quote vincente Serie B dimostrano che anche i bookmaker ne sono consapevoli. Con il giusto mix di impegno, concentrazione e determinazione, i rosanero possono ancora realizzare il loro sogno di tornare a giocare con le big nella vetrina più importante del calcio italiano.